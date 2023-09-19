На думку виробників, гепатопротектори – це ліки, покликані "захищати печінку". Від чого? Питання складне. Фармакологічні компанії стверджують, що від усього, що може їй нашкодити: "шкідливої" їжі, алкоголю, "шлаків", "токсинів", "довкілля" і навіть можливих захворювань. Поки що сучасні наукові дані практично нічого з цього не підтверджують.

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Як мають працювати такі препарати

За задумом, гепатопротектори мають прискорювати відновлення клітин печінки – гепатоцитів, захищати їх від ушкодження, покращувати їхні функції – прискорювати процес очищення організму.

Ключовим тут є слово "мають". Механізми дії гепатопротекторів, як його позитивні ефекти, залишаються передбачуваними. У жодного з препаратів немає доказової бази та визнаної ефективності.

Єдиної класифікації гепатопротекторів також немає. Найбільш популярна виглядає так:

рослинні препарати;

препарати тваринного походження;

препарати, що містять есенційні фосфоліпіди (ЕФО);

амінокислоти та їхні похідні;

вітаміни-антиоксиданти та вітаміноподібні препарати.

Виробники рекомендують використовувати гепатопротектори для лікування алкогольної хвороби печінки, токсичних та лікарських уражень печінки, неалкогольної жирової хвороби печінки, вірусних гепатитів. Популярною є практика призначення для профілактики – про всяк випадок.

Чи діють гепатопротектори

Більшість препаратів визнана неефективною і у світові клінічні рекомендації та гайдлайни не входить. Дослідження показали, що при лікуванні захворювань печінки – вірусних гепатитів, алкогольної хвороби печінки – препарати розторопші також неефективні.

Імовірність того, що деякі гепатопротектори покращують перебіг захворювань печінки, є. Наприклад, орнітин, методоксин та артишок. Ці дані дуже слабкі і викликають багато сумнівів. Тому розраховувати на їхню ефективність поки що не варто.