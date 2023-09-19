По мнению производителей, гепатопротекторы – это лекарства, призванные "защищать печень". Отчего? Вопрос сложный. Фармакологические компании утверждают, что от всего, что может ей навредить: "вредной" пище, алкоголю, "шлакам", "токсинам", "окружающей среде" и даже возможным заболеваниям. Пока современные научные данные практически ничего из этого не подтверждают.

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Как работать такие препараты

По замыслу гепатопротекторы должны ускорять восстановление клеток печени – гепатоцитов, защищать их от повреждения, улучшать их функции – ускорять процесс очищения организма.

Ключевым здесь есть слово "имеют". Механизмы действия гепатопротекторов как его положительные эффекты остаются предсказуемыми. Ни в одном из препаратов нет доказательной базы и признанной эффективности.

Единой классификации гепатопротекторов тоже нет. Наиболее популярная выглядит так:

растительные препараты;

препараты животного происхождения;

препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды (ЭФО);

аминокислоты и их производные;

витамины-антиоксиданты и витаминоподобные препараты.

Производители рекомендуют использовать гепатопротекторы для лечения алкогольной болезни печени, токсических и лекарственных поражений печени, неалкогольной жировой болезни печени, вирусных гепатитов. Популярна практика назначения для профилактики – на всякий случай.

Действуют гепатопротекторы

Большинство препаратов признано неэффективным и в мировые клинические рекомендации и гайдлайны не входит. Исследования показали, что при лечении заболеваний печени – вирусных гепатитов, алкогольной болезни печени – препараты расторопши также неэффективные.

Вероятность того, что некоторые гепатопротекторы улучшают течение заболеваний печени, есть. К примеру, орнитин, методоксин и артишок. Эти данные очень слабы и вызывают много сомнений. Поэтому рассчитывать на их эффективность пока не стоит.