Холодний компрес

Для полегшення болю можна використовувати холод і тепло. За даними Національного фонду боротьби з головним болем, більшість людей з мігренню обирають холодні компреси. А ті хто має головний біль напруги, частіше використовують теплі.

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Холодні компреси можна накладати на лоб та скроні. Важливо не прикладати лід безпосередньо до шкіри – краще використовувати тонку тканину як прошарок. Тривалість компресу повинна бути в межах 15 – 20 хвилин, після чого слід робити перерву.

Гарячий душ

Гарячий душ або теплі компреси полегшують симптоми головного болю напруги. Гаряча пара може допомогти при головних болях, пов'язаних із гайморитом.

Слід бути обережним, тому що надмірно гарячий душ або компреси можуть викликати протилежний ефект – м'язовий спазм, а в крайніх випадках – опіки.

Масаж

Обмежені дані двох невеликих досліджень показують, що масаж, можливо, полегшує головний біль, але однозначний висновок зробити неможливо.

Приблизно у 60% пацієнтів мігрень супроводжується аллодинією – це відчуття болю навіть від легкого дотику, наприклад, подушки чи руки. У такому разі робити масаж не найкраща ідея.

Техніки релаксації

Методику нервово-м'язової релаксації та дихальні вправи, які розслаблюють організм, деякі експерти вважають перспективними при головних болях напруги. Однак доказів їхньої ефективності не так багато. Дослідження показують суперечливі дані про те, чи вони краще, ніж відсутність лікування або плацебо.

Імбир

Декілька досліджень підтверджують потенційну користь імбиру у зменшенні інтенсивності головного болю. Дані іншого дослідження свідчать, що імбир не ефективніший за плацебо.

Хімічні компоненти імбиру відрізняються залежно від джерела та екстракту, тому результати дослідження актуальні лише до того складу, який вивчається. Доказова база імбиру для лікування головного болю дуже мала, щоб зробити однозначний висновок.

Яблучний оцет

Деякі люди стверджують, що вживання яблучного оцту, розбавленого водою чи іншими напоями, допомагає впоратися з головним болем.

Попри те, що яблучний оцет має корисні властивості, які були досліджені, зараз немає наукових доказів того, що він може полегшити головний біль.