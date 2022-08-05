Надзвичайна ситуація через мавпячу віспу

Цей крок був зроблений після того, як по всій країні кількість випадків перевищила 6600, приблизно чверть з них у штаті Нью-Йорк, і експерти попередили, що необхідні швидкі дії, щоб стримати спалах.

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Ми готові вивести нашу відповідь на наступний рівень у боротьбі з цим вірусом, і ми закликаємо кожного американця серйозно поставитися до віспи мавп і взяти на себе відповідальність, щоб допомогти нам боротися з цим вірусом,

– заявив міністр охорони здоров’я та соціальних служб Ксав’єр Бесерра.

Експарти вважають, що реальна кількість випадків може бути набагато більшою, ніж припускають офіційні дані, оскільки симптоми нинішнього глобального спалаху включають ледь помітні ознаки, такі як поодинокі висипання. Це може призвести до того, що ці випадки будуть неправильно діагностовані, оскільки вони схожі на звичайні інфекції, які передаються статевим шляхом.

Наразі США поставили близько 600 000 вакцин JYNNEOS – спочатку розроблених проти вірусу натуральної віспи, – але ця кількість все ще далека від приблизно 1,6 мільйона людей, які вважаються групою найвищого ризику і найбільше потребують вакцини.

Обмеження ланцюжка поставок означають, що країна має отримати наступну партію з 150 000 вакцин лише у вересні.

Що відомо про мавпячу віспу