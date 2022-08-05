Надзвичайна ситуація через мавпячу віспу
Цей крок був зроблений після того, як по всій країні кількість випадків перевищила 6600, приблизно чверть з них у штаті Нью-Йорк, і експерти попередили, що необхідні швидкі дії, щоб стримати спалах.
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Ми готові вивести нашу відповідь на наступний рівень у боротьбі з цим вірусом, і ми закликаємо кожного американця серйозно поставитися до віспи мавп і взяти на себе відповідальність, щоб допомогти нам боротися з цим вірусом,
– заявив міністр охорони здоров’я та соціальних служб Ксав’єр Бесерра.
Експарти вважають, що реальна кількість випадків може бути набагато більшою, ніж припускають офіційні дані, оскільки симптоми нинішнього глобального спалаху включають ледь помітні ознаки, такі як поодинокі висипання. Це може призвести до того, що ці випадки будуть неправильно діагностовані, оскільки вони схожі на звичайні інфекції, які передаються статевим шляхом.
Наразі США поставили близько 600 000 вакцин JYNNEOS – спочатку розроблених проти вірусу натуральної віспи, – але ця кількість все ще далека від приблизно 1,6 мільйона людей, які вважаються групою найвищого ризику і найбільше потребують вакцини.
Обмеження ланцюжка поставок означають, що країна має отримати наступну партію з 150 000 вакцин лише у вересні.
Що відомо про мавпячу віспу
- На відміну від попередніх спалахів в Африці, зараз вірус поширюється переважно статевим шляхом, але Центри з контролю та профілактики захворювань кажуть, що можливі й інші шляхи, зокрема спільна постільна білизна, одяг і тривалий особистий контакт.
- Від 5 до 21 дня після зараження у людей з’являються ранні симптоми, такі як сильні головні болі, лихоманка, біль у спині, м’язові болі та збільшення лімфатичних вузлів. Ці симптоми тривають один-три дні до появи висипу. Висипання, пов’язані з віспою мавп, зазвичай починаються на обличчі, долонях або підошвах ніг.
- За даними ВООЗ, з початку травня в усьому світі за межами Африки було виявлено понад 18 000 випадків віспи мавп, більшість з них – у Європі. 30 червня організація оголосила спалах віспи мавп глобальною надзвичайною ситуацією.