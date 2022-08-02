Перша смерті від мавпячої віспи в Перу
Про це повідомив представники місцевих органів охорони здоров’я з посиланням на Едуардо Фарфана, директора лікарні Дос-де-Майо в Лімі.
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За його словами загиблим був пацієнт, який прийшов до лікарні у важкому стані з мавпячою віспою, і його здоров’я було ослабленим після відмови від лікування ВІЛ/СНІДу.
45-річний чоловік помер від сепсису через ослаблену імунну систему. Він був госпіталізований із важкою інфекцією віспи мавп та іншими супутніми захворюваннями,
– сказав Фарфан.
Він додав, що його лікарня лікує приблизно вісім – дев'ять випадків віспи мавп на день амбулаторно.
Що відомо про віспу мавп
- За даними ВООЗ, з початку травня в усьому світі за межами Африки було виявлено понад 18 000 випадків віспи мавп, більшість з них – у Європі.
- Минулого тижня ВООЗ оголосила спалах віспи мавп глобальною надзвичайною ситуацією.
- У зв’язку зі стрімким зростанням випадків зараження у всьому світі ВООЗ закликала групу, яка зараз найбільше постраждала від вірусу – чоловіків, які мають секс з чоловіками – обмежити свої сексуальні контакти.
- Вакцина проти натуральної віспи від датського виробника ліків Bavarian Nordic, що продається під назвою Jynneos у Сполучених Штатах та Imvanex у Європі, також показала хороший захист від мавпячої віспи.