Перша смерті від мавпячої віспи в Перу

Про це повідомив представники місцевих органів охорони здоров’я з посиланням на Едуардо Фарфана, директора лікарні Дос-де-Майо в Лімі.

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За його словами загиблим був пацієнт, який прийшов до лікарні у важкому стані з мавпячою віспою, і його здоров’я було ослабленим після відмови від лікування ВІЛ/СНІДу.

45-річний чоловік помер від сепсису через ослаблену імунну систему. Він був госпіталізований із важкою інфекцією віспи мавп та іншими супутніми захворюваннями,

– сказав Фарфан.

Він додав, що його лікарня лікує приблизно вісім – дев'ять випадків віспи мавп на день амбулаторно.

Що відомо про віспу мавп