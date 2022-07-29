Зазначається, що визнане ВООЗ надзвичайною ситуацією міжнародного значення захворювання забрало життя 41-річного чоловіка у Бразилії. Окрім мавпячої віспи, інфікований мав інші серйозні проблеми зі здоров'ям. Щодо фатального випадку в Іспанії деталей немає.

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Міністерство охорони здоров'я Бразилії заявило про першу смерть інфікованого мавпячою віспою пацієнта. Ним був 41-річний чоловік, який мав слабку імунну систему, оскільки окрім віспи також хворів на онкологію.

Про першу смерть унаслідок хвороби у країні також повідомило МОЗ Іспанії, втім деталей щодо попереднього стану здоров'я загиблого не надали. Разом з тим зазначається, що станом на 29 липня у країні вже зафіксовано 4 298 випадків інфікування мавпячою віспою, понад 4 тисячі хворих – чоловіки, лише 64 – жінки.

Нагадаємо, що станом на 23 липня ВООЗ повідомило про зафіксовані випадки захворювань мавпячою віспою у понад 70 країнах світу. Організація закликала мобілізувати світові ресурси з метою боротьби проти спалаху хвороби.

Інфікування мавпячою віспою вперше зафіксували ще у 1970-х роках у Демократичній Республіці Конго. Спалахи хвороби переважно спостерігались у країнах Центральної та Західної Африки. Одним із найбільших був спалах мавпячої віспи у Нігерії у вересні 2017 року – тоді підтвердили щонайменше 247 випадків зі смертністю у 3,6%.

Що відомо про мавпячу віспу: коротко

Хвороба може передаватися від тварин до людей. Від людей до людей мавпяча віспа також передається через контакт з ураженою шкірою, біологічними рідинами та інфікованими предметами, зокрема одягом чи постільною білизною. Існує й небезпека зараження повітряно-краплинним шляхом.

Симптоми мавпячої віспи – лихоманка, висипання на шкірі та збільшення лімфатичних вузлів, що інколи спричиняє низку ускладнень.

Зазвичай, хворіють на мавпячу віспу протягом 2 – 4 тижнів. Згодом хвороба минає сама по собі, проте може протікати у важкій формі. Фатальні наслідки зафіксовано у 3 – 6% випадків інфікування.

До слова, захворювання мавпячою віспою у 2022 році вже були зафіксовані у географічно близьких до України Польщі, Румунії, Угорщині, а також Росії.