Інцидент трапився у серпні 2018 року, коли Генрік Крігбаум Плеттнер взяв з притулку кішку разом з кошенятами. Одного разу, коли чоловік намагався перенести тварину в інше місце, вона його вкусила за палець.

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Смерть після укусу кішки

Спочатку чоловік не звернув уваги на невелику рану, але його стан почав різко погіршуватись. Тому рідні Генріка звернулися за медичною допомогою. Після огляду лікар не помітив симптомів, які б загрожували життю чоловіка. Після консультації він вирішив, що Генрік не тяжко хворий, і відпустив його додому.

Але стан чоловіка продовжував погіршуватись, тому він звернувся в іншу лікарню, в якій виявили, що важка бактеріальна інфекція поширилася по всьому організму. Після цього пацієнту призначили курс лікування, він переніс 15 операцій, зокрема, ампутацію пальця.

Повернутися до нормального життя чоловік не зміг, стрептокок групи A, який має назву "м'ясоїдна бактерія", сильно погіршив його здоров'я. Крім того, за словами рідних, у нього була ослаблена імунна система, пневмонія, подагра та діабет. І попри усі зусилля медиків, чоловік помер через чотири роки після укусу.

Лікарі наголосили, що хоч інфекції цього типу зустрічаються вкрай рідко, її наслідки відчутні на все життя.

Вони характеризуються тим, що викликають дуже швидке руйнування тканин. Інфекція може швидко поширюватися. Це означає, що це швидкі, драматичні та рідкісні процеси,

– розповів лікар Ларс Сков Далгаард.

Якими захворюваннями найчастіше заражаються від котів

Хвороба котячих подряпин. Її викликає бактерія Bartonella henselae, яка живе в крові, на кігтях та зубах кішки. Вона може передатися, коли кішка вкусить або подряпає. Через 3 – 14 днів на місці подряпини або укусу з'являється червоний набряк, який потім переросте в бульбашку. Коли вона лусне, утворюється виразка.

Через тиждень – два після появи виразки запалюються лімфатичні вузли: зазвичай ті, які розміщуються ближче до подряпини або місця укусу. Також хвороба може викликати підвищення температури, ломоту в тілі, біль у животі та почервоніння очей. Зазвичай, хвороба минає сама через кілька місяців і не вимагає лікування. Але в деяких випадках можуть розвинутись ускладнення, тоді людина потребуватиме госпіталізації.

Стригучий лишай. Причина захворювання – грибки, які передаються від хворих кішок або здорових тварин-носіїв, а також через частинки пилу. Принести грибок додому можна на одязі чи взутті. Зараження відбувається, якщо господар просто погладить, поцілує або притисне котика до голови чи щоки. У групі ризику люди, які звикли спати в обіймах із кішкою.

У людини стригучий лишай проявляється по-різному: на тілі це плями, які сверблять, рівної округлої форми, а на голові – червона висипка з лущеннями. Легка форма лишаю піддається місцевому лікуванню – достатньо нанести протигрибкову мазь або скористатися спеціальним шампунем. У тяжких випадках лікар-дерматолог може рекомендувати прийом протигрибкових препаратів.

Токсокароз. Найчастіше людина не помічає, що захворіла. Але іноді личинка, вилупившись із яйця, потрапляє з кров'ю в різні органи: печінку, легені, серце чи головний мозок. І тоді можуть виникнути ускладнення, наприклад, запалення печінки або легень. У поодиноких випадках личинка може потрапити в очі і викликати порушення зору. Але таке розвивається рідко – 6,6 випадку на 100 000 осіб.

Як не захворіти

Якщо ви боїтеся заразитися захворюваннями від кота, не обов'язково віддавати його сусідові. Захворювання зустрічається нечасто і зазвичай протікають у легкій формі. До того ж найпростіші заходи профілактики убережуть вас від зараження:

Уникайте грубих ігор з кішками, щоб на тілі не залишалося подряпин та укусів. Мийте руки з милом після гри з кішкою і привчіть це робити дітей. Не дозволяйте кішкам лизати ваші відкриті рани. Своєчасно виводьте бліх та підстригайте їй кігті. Якщо хтось заразився від кішки, зверніться до лікаря самі і віднесіть тваринку до ветеринара. Уникайте контактів із бездомними тваринами.

А смертельний випадок, який ми описали вище – це велика рідкість, тому не панікуйте та не відмовляйтесь від спілкування зі своїм улюбленцем. Ризик померти після контакту з кішкою приблизно такий, як те, що на вас впаде метеорит.