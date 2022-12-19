Инцидент произошел в августе 2018 года, когда Генрик Кригбаум Плеттнер взял из приюта кошку вместе с котятами. Однажды, когда мужчина пытался перенести животное в другое место, оно его укусило за палец.

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Смерть после укуса кошки

Сначала мужчина не обратил внимания на небольшую рану, но его состояние начало резко ухудшаться. Поэтому родные Генрика обратились за медицинской помощью. После осмотра врач не заметил симптомов, которые угрожали бы жизни мужчины. После консультации он решил, что Генрик не тяжело болен, и отпустил его домой.

Но состояние мужчины продолжало ухудшаться, поэтому он обратился в другую больницу, где обнаружили, что тяжелая бактериальная инфекция распространилась по всему организму. После этого пациенту назначили курс лечения, он перенес 15 операций, в частности ампутацию пальца.

Вернуться к нормальной жизни мужчина не смог, стрептококк группы A, который называется "мясоедная бактерия", сильно ухудшил его здоровье. Кроме того, по словам родных, у него была ослаблена иммунная система, пневмония, подагра и диабет. И, несмотря на все усилия медиков, мужчина умер через четыре года после укуса.

Врачи подчеркнули, что хотя инфекции этого типа встречаются крайне редко, ее последствия ощутимы на всю жизнь.

Они характеризуются тем, что вызывают очень быстрое разрушение тканей. Инфекция может быстро распространяться. Это означает, что это быстрые, драматические и редкие процессы,

– рассказал врач Ларс Сков Далгаард.

Какими заболеваниями чаще всего заражаются от кошек

Болезнь кошачьих царапин. Ее вызывает бактерия Bartonella henselae, живущая в крови, на когтях и зубах кошки. Она может передаться, когда кошка укусит или поцарапает. Через 3-14 дней на месте царапины или укуса появляется красный отек, который затем перерастет в пузырь. Когда она лопнет, образуется язва.

Через неделю – две после появления язвы воспламеняются лимфатические узлы: обычно те, которые размещаются ближе к царапине или месту укуса. Также болезнь может привести к повышению температуры, ломоте в теле, боли в животе и покраснению глаз. Обычно болезнь проходит сама через несколько месяцев и не требует лечения. Но в некоторых случаях могут развиться осложнения, тогда человек будет нуждаться в госпитализации.

Стригущий лишай. Причина заболевания – грибки, которые передаются от больных кошек или здоровых животных-носителей, а также из-за частиц пыли. Принести грибок домой можно на одежде или обуви. Заражение происходит, если хозяин просто погладит, поцелует или прижмет котика к голове или щеке. В группе риска люди, привыкшие спать в объятиях с кошкой.

У человека стригущий лишай проявляется по-разному: на теле это зудящие пятна ровной округлой формы, а на голове – красная сыпь с шелушениями. Легкая форма лишая подвергается местному лечению – достаточно нанести противогрибковую мазь или воспользоваться специальным шампунем. В тяжелых случаях врач-дерматолог может рекомендовать прием противогрибковых препаратов.

Токсокароз. Чаще человек не замечает, что заболел. Но иногда личинка, вылупившись из яйца, попадает с кровью в разные органы: печень, легкие, сердце или мозг. И тогда могут возникнуть осложнения, например воспаление печени или легких. В редких случаях личинка может попасть в глаза и вызвать нарушение зрения. Но такое развивается редко – 6,6 случая на 100 000 человек.

Как не заболеть

Если вы боитесь заразиться заболеваниями кота, необязательно отдавать его соседу. Заболевание встречается редко и обычно протекают в легкой форме. К тому же самые простые меры профилактики уберегут вас от заражения:

Избегайте грубых игр с кошками, чтобы на теле не оставалось царапин и укусов. Мойте руки с мылом после игры с кошкой и приучите это делать детей. Не позволяйте кошкам лизать ваши открытые раны. Своевременно выводите блох и подстригайте ей когти. Если кто-то заразился от кошки, обратитесь к врачу сами и отнесите животное к ветеринару. Избегайте контактов с бездомными животными.

А смертельный случай, который мы описали выше – это большая редкость, поэтому не паникуйте и не отказывайтесь от общения со своим любимцем. Риск умереть после контакта с кошкой примерно такой, как то, что на вас упадет метеорит.