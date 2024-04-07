Нам подобається розігрувати один на одного. Ми із задоволенням спостерігаємо за тим, як розгубленість чи навіть переляк в очах людини поступово змінюється усвідомленням того, що все, що відбувається, – просто жарт.

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Чи можна налякати людину до інфаркту

Звичайно, "у тебе спина біла" та інші класичні розіграші рідко викликають бажану реакцію. Тому люди постійно вигадують нові варіанти пранків, і деякі з них виявляються досить жорстокими. Раптовий та інтенсивний переляк, спровокований таким розіграшем, може навіть спричинити інфаркт. Особливо у тих, хто страждає на інші серцево-судинні захворювання.

Під час гострого стресу наші надниркові залози викидають у кров адреналін. Він змушує серце битися частіше та підвищує артеріальний тиск. Іноді це може призвести до спазму артерій, які живлять кров'ю серце, та його кисневого голодування. На щастя, це відбувається у поодиноких випадках. Загалом, кардіологи стверджують, що ризик пошкодження серця через жорстокий пранк дуже малий.

Як розпізнати інфаркт

Однак, якщо ви все ж таки підозрюєте інфаркт у себе або у своїх близьких, потрібно негайно викликати швидку допомогу. Запідозрити інфаркт можна за такими ознаками:

Інтенсивний біль у грудях, особливо якщо він віддає в ліву руку, плече, шию чи щелепу.

Задишка чи інші проблеми з диханням.

Нудота.

Прискорене серцебиття.

Відчуття паніки, що посилюється.

Запаморочення та або втрата свідомості.

Інші стани, схожі на інфаркт

У деяких випадках перераховані вище симптоми говорять не про серцевий напад, а про інший стан – стресову кардіоміопатію або синдром розбитого серця. Стресова кардіоміопатія – це раптове ослаблення серцевого м'яза, що виникає через сильний фізичний або емоційний стрес, наприклад, жорстокий розіграш.

Синдром розбитого серця зустрічається приблизно у 2% людей, які звертаються до лікаря з підозрою на серцевий напад. Він може тривати кілька днів або навіть тижнів, але при правильній терапії більшість пацієнтів повністю одужує.

Добре, що найчастіше навіть найневдаліші чи жорстокіші розіграші безпечні для здоров'я. І все ж, якщо ви знаєте про проблеми серцево-судинної системи у людини, не варто піддавати її сильному стресу.