Чи є користь від спорту в ці дні

У деяких дослідженнях кажуть, що фізичні вправи сприяють зменшенню симптомів передменструального циклу та менструації, наприклад, менструальних спазмів.

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Одне дослідження показало, що в деяких жінок менше болючих спазмів під час менструації, якщо вони регулярно тренуються. Але точного зв'язку між фізичними вправами та зменшенням менструального болю не виявлено.

Як визначити навантаження

Більше значення, ніж день менструального циклу, мають особисті чинники. Загальний стан здоров'я, тип вправ, харчування та ступінь фізичної підготовки. Якщо вправи надто інтенсивні та тривалі, це може призвести до затримки менструального циклу або повної зупинки менструації.

Так, порушення циклу часто зустрічаються у професійних спортсменок та жінок, які тренуються регулярно. Це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема з вагітністю. Тому перш ніж планувати тренування під час місячних, потрібно проконсультуватися з гінекологом, щоб визначити їхню можливість та інтенсивність.

Зазвичай для підтримки здорового життя рекомендують займатися щонайменше 30 хвилин, 5 днів на тиждень. Регулярна фізична активність, наприклад, ходьба, може допомогти почуватися краще під час менструації. При цьому вона не несе ніяких ризиків.