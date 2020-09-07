Деякі країни обмежили імпорт продовольства, тестують імпортну продукцію або вимагають компанії заявляти, що їхні вироби не містять коронавірусу. Експерти вважають, що все це немає сенсу.

Міжнародна комісія з мікробіологічних специфікацій харчових продуктів (ICMSF) вивчила докази того, що коронавірус може передаватися через їжу або через забруднене пакування. Експерти зійшлись на думці, що це малоймовірно, повідомляє CNN.

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У ICMSF вважають, що навряд потрапляння збудника SARS-CoV-2 у шлунок призведе до хвороби, адже цьому немає жодних документальних доказів. В теорії це можливо, втім про поки що про такі випадки не повідомлялося.

На сьогодні не було жодних доказів того, що харчові продукти, пакування харчових продуктів або поводження з ними є джерелом або важливим шляхом передачі SARS-CoV-2, що призводить до COVID-19,

– йдеться в повідомленні.

Самих повідомлень про наявність вірусу на харчових продуктах, інгредієнтах та пакувальних матеріалах було небагато. Однак експерти зазначають, що належної гігієни дотримуватися варто. Просто часто підприємства акцентують свою увагу на цьому, забуваючи про належний захист своїх працівників.

Основна увага для підприємств харчової промисловості повинна бути спрямована на захист працівників харчової промисловості, споживачів та спонсорів ресторанів від зараження вірусом SARS-CoV-2 від людини до людини,

– додали експерти.