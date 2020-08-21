Австралійські дослідники ставлять під сумнів поточні рекомендації ВООЗ, згідно з яким не слід використовувати електричні вентилятори при температурі вище 35 ° C.

Безпека та ефективність електричних вентиляторів в умовах сильної спеки залежить від клімату, стверджується в новому дослідженні Сіднейського університету, опублікованому в Annals of Internal Medicine.

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Рекомендації ВООЗ

Вчені сумніваються в правильності нинішніх рекомендацій ВООЗ та інших організацій громадської охорони здоров'я щодо використання вентиляторів, що спираються на температуру і тепловий індекс (показник погоди, що враховує температуру і відносну вологість повітря. Був розроблений, щоб допомогти передати відчуття спекотної погоди людиною). Зокрема, в марності вентиляторів при температурі вище 35 ° C.

Як проходило дослідження

В університетській лабораторії термічної ергономіки дослідники змоделювали умови аномальної спеки. Вони перевірили, як 12 здорових молодих чоловіків-добровольців протягом двогодинних випробувань справляються зі спекою, використовуючи та не використовуючи вентилятор.

Учасникам вимірювали частоту серцевих скорочень, внутрішню температуру, рівень комфорту, артеріальний тиск і швидкість зневоднення в кліматичних камерах з двома типами пікових кліматичних умов – дуже жарких і сухих, або жарких і вологих.

Вентилятор треба використовувати, але не завжди

Виявилося, що в жарких і вологих умовах з тепловим індексом 56 °C вентилятори знижували внутрішню температуру і навантаження на серцево-судинну систему, а також покращували рівень комфорту. Хоча, як заявляє Агентство з охорони навколишнього середовища США (USEPA), використання вентилятора при тепловому індексі вище 37,2 °C "фактично збільшує теплове навантаження, на яке має реагувати організм".

Проте, вентилятори надавали шкідливий вплив по всім вимірюваним критеріям в дуже жарких і сухих умовах, попри більш низький тепловий індекс, що склав 46 ° C.