Австралийские исследователи ставят под сомнение текущие рекомендации ВОЗ, согласно которым не следует использовать электрические вентиляторы при температуре выше 35°C.

Безопасность и эффективность электрических вентиляторов в условиях сильной жары зависит от климата, утверждается в новом исследовании Сиднейского университета, опубликованном в Annals of Internal Medicine.

Также на тему: В Минздраве говорят, что кондиционер не передает коронавирус, но есть правило

Рекомендации ВОЗ

Ученые сомневаются в правильности нынешних рекомендаций ВОЗ и других организаций общественного здравоохранения относительно использования вентиляторов, которые опираются на температуру и тепловой индекс (показатель погоды, учитывающий температуру и относительную влажность воздуха. Был разработан, чтобы помочь передать ощущение жаркой погоды человеком). В частности, в бесполезности вентиляторов при температуре выше 35°C.

Как проходило исследование

В университетской лаборатории термической эргономики исследователи смоделировали условия аномальной жары. Они проверили, как 12 здоровых молодых мужчин-добровольцев в течение двухчасовых испытаний справляются с жарой, используя и не используя вентилятор.

Участникам измеряли частоту сердечных сокращений, внутреннюю температуру, уровень комфорта, артериальное давление и скорость обезвоживания в климатических камерах с двумя типами пиковых климатических условий – очень жарких и сухих или жарких и влажных.

Вентилятор надо использовать, но не всегда

Оказалось, что в жарких и влажных условиях с тепловым индексом 56°C вентиляторы снижали внутреннюю температуру и нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также улучшали уровень комфорта. Хотя, как заявляет Агентство по охране окружающей среды США (USEPA), использование вентилятора при тепловом индексе выше 37,2°C "фактически увеличивает тепловую нагрузку, на которую должен реагировать организм".

Тем не менее, вентиляторы оказывали вредное воздействие по всем измеряемым критериям в очень жарких и сухих условиях, несмотря на более низкий тепловой индекс, который составил 46°C.