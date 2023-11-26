Провізор Оксана Меленчук пояснила, коли це таки можливо зробити. Передусім, вона підтвердила – "базово повернення лікарських препаратів в аптеку заборонено", але є виключення.

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Правова довідка. Згідно з Постановою №172 КМУ, внесені до переліку товарів, що не підлягають обміну або поверненню.

Однак закон передбачає випадки, коли повернути придбані ліки в аптеку все ж можна. Це можливо в ситуації, якщо вам продали препарати, термін придатності яких закінчився, або вони одразу були неналежної якості,

– пояснила фахівчиня.

Коли дозволено повернення та обмін ліків

Пані Оксана пояснює, що попри те, що ліки в аптеках доволі ретельно оглядають, а прострочені препарати прибирають з полиць, випадки продажу таких – усе ж трапляються.

І власне, саме тоді покупець має право вимагати від продавця повернути гроші за товар. Також покупцеві можуть замінити його на аналогічний.

Що потрібно, щоб повернути ліки в аптеку:

фіскальний чек про оплату;

доказ неналежної якості товару, яким може слугувати висновок відповідної експертизи.