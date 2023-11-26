Провізор Оксана Меленчук пояснила, коли це таки можливо зробити. Передусім, вона підтвердила – "базово повернення лікарських препаратів в аптеку заборонено", але є виключення.
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Однак закон передбачає випадки, коли повернути придбані ліки в аптеку все ж можна. Це можливо в ситуації, якщо вам продали препарати, термін придатності яких закінчився, або вони одразу були неналежної якості,
– пояснила фахівчиня.
Коли дозволено повернення та обмін ліків
Пані Оксана пояснює, що попри те, що ліки в аптеках доволі ретельно оглядають, а прострочені препарати прибирають з полиць, випадки продажу таких – усе ж трапляються.
І власне, саме тоді покупець має право вимагати від продавця повернути гроші за товар. Також покупцеві можуть замінити його на аналогічний.
Що потрібно, щоб повернути ліки в аптеку:
- фіскальний чек про оплату;
- доказ неналежної якості товару, яким може слугувати висновок відповідної експертизи.