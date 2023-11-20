Якщо біль триває понад три місяці, він набуває статусу хронічного, і нове дослідження підтверджує, що він може значно підвищити ризик психічних захворювань. Це особливо актуально, враховуючи, що стан, який викликає хронічний біль, часто супроводжується стигматизацією, що може негативно позначитися на психічному здоровʼї.

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Нове дослідження знеболювальних

Хронічний біль, хоч і більш поширений серед дорослих, також зачіпає значну кількість дітей. Цікаво, що довгострокові наслідки цього стану у дитинстві поки що не повністю зрозумілі. Використання ліків для полегшення болю у дітей також порушує питання доцільності, особливо у випадку опіоїдів.

Тому вчені на чолі з Ендрю Ламбартом провели велике когортне дослідження, базуючись на даних IQVIA Medical Research Data UK, що включає медичні записи понад 500 установ первинної медичної допомоги у Великій Британії. Дослідження охопило стан здоров'я 853 625 дітей та молодих людей віком від 2 до 24 років. Серед них у 115 101 людини виявили хронічний больовий синдром, 20 298 отримували регулярні рецепти на знеболювальні, а 11 032 діагностували хронічний больовий синдром та отримували відповідні препарати.

Негативний вплив знеболювальних

За учасниками спостерігали до 30 років і виявили, що у 11 644 осіб виявили випадки зловживання психоактивними речовинами, 143 838 людей зіткнулися з проблемами психічного здоров'я, і 77 337 осіб отримали принаймні один рецепт на опіоїди.

В результаті вчені з'ясували, що у дітей та молодих людей віком до 25 років, які страждають на хронічний біль, ймовірність розвитку психічних захворювань у дорослому віці на 29% вище. У тих, хто відчував хронічний біль та отримував знеболювальне за рецептом, ризик розвитку психічних захворювань у дорослому житті виявився на 46% вищим, а ризик зловживання психоактивними речовинами – на 82%.