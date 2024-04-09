Чи будуть навушники негативно впливати на слух маленького користувача, визначають два фактори: гучність звуку та тривалість прослуховування. Чим довше і чим голосніше, тим більша ймовірність розладу слуху.
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Як гучні звуки можуть впливати на слух
Пошкодження чутливих клітин: надмірно гучні звуки можуть впливати на волоскові клітини – спеціальні рецептори слухової системи та вестибулярного апарату, що загрожує тимчасовою чи навіть постійною втратою слуху.
Проблеми з акустичним сприйняттям: звуки починають чутись спотворено чи недостатньо чітко, також у багатьох відбувається невелика дезорієнтація у просторі.
Поява постійного шуму чи дзвону у вухах – тинітуса, а все через перевтому системи слуху.
Підвищена гучність впливає на психічне здоров'я. Гучна музика може викликати стрес, нервозність та погіршення уважності. Це особливо важливо враховувати в періоди, коли діти схильні до підвищеного емоційного навантаження: пішли до дитячого садка чи школи, під час переїздів чи народження братів, чи сестер.
Старші школярі ж нерідко вважають, що гучна музика допомагає заспокоїтися чи сконцентруватися, тоді як активні звуки, навпаки, перезбуджують нервову систему, яка потребує особливої турботи в підлітковому віці.
Особливості дитячого слуху
Діти чутливіші до гучних звуків, ніж дорослі. А все через особливості дитячої фізіології: внутрішнє вухо перебуває у постійному розвитку до 18 – 20 років, і мембрана сенсорних клітин тонша, що робить дитячий слух чутливішим до шуму.
Також у дитячому віці ще не повністю сформовані механізми, які відповідають за регулювання звукового сприйняття та захист від надмірно гучних звукових дій. Це означає, що діти реагують гостріше на гучну мову і гучні звуки, зокрема музику, і від них втомлюються.
5 порад, як захистити дитину від впливу гучної музики
- Навчіть дитину правильного використання навушників. Поясніть, що слухати музику на високій гучності шкідливо для слуху.
- Купуйте навушникам з амбушурами, а не внутрішньовушні. Вони якісніше передають звук, і навколишні звуки в них менш чутні — не доведеться підвищувати звук, щоб музика грала "чистіше". Отже, буде потрібно менша гучність прослуховування.
- Купіть дитині якісні навушники. Хороша техніка із чітким звучанням дозволяє слухати музику на нижчій гучності, що зменшує вплив на слух.
- Намагайтеся обмежити час, який діти проводять, слухаючи музику через навушники: це чудова нагода знайти заняття, які стануть вашим спільним із дитиною захопленням.
- Підтримуйте регулярний медичний моніторинг слуху дитини – це допоможе своєчасно виявляти будь-які зміни та проблеми.
Дотримання цих рекомендацій допоможе захистити слух дітей від шкідливого впливу гучної музики в навушниках.