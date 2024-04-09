Будут ли наушники негативно влиять на слух маленького пользователя, определяют два фактора: громкость звука и продолжительность прослушивания. Чем дольше и чем громче, тем больше вероятность расстройства слуха.

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Как громкие звуки могут влиять на слух

Повреждение чувствительных клеток: чрезмерно громкие звуки могут влиять на волосковые клетки – специальные рецепторы слуховой системы и вестибулярного аппарата, что грозит временной или даже постоянной потерей слуха.

Проблемы с акустическим восприятием: звуки начинают слышаться искаженно или недостаточно четко, также у многих происходит небольшая дезориентация в пространстве.

Появление постоянного шума или звона в ушах – тиннитуса, а все из-за переутомления системы слуха.

Повышенная громкость влияет на психическое здоровье. Громкая музыка может вызвать стресс, нервозность и ухудшение внимательности. Это особенно важно учитывать в периоды, когда дети подвержены повышенной эмоциональной нагрузке: пошли в детский сад или школу, во время переездов или рождения братьев, или сестер.

Старшие школьники же нередко считают, что громкая музыка помогает успокоиться или сконцентрироваться, тогда как активные звуки, наоборот, перевозбуждают нервную систему, которая требует особой заботы в подростковом возрасте.

Особенности детского слуха

Дети более чувствительны к громким звукам, чем взрослые. А все из-за особенностей детской физиологии: внутреннее ухо находится в постоянном развитии до 18 – 20 лет, и мембрана сенсорных клеток тоньше, что делает детский слух более чувствительным к шуму.

Также в детском возрасте еще не полностью сформированы механизмы, которые отвечают за регулирование звукового восприятия и защиту от чрезмерно громких звуковых воздействий. Это означает, что дети реагируют острее на громкую речь и громкие звуки, в частности музыку, и от них устают.

5 советов, как защитить ребенка от воздействия громкой музыки

Научите ребенка правильному использованию наушников. Объясните, что слушать музыку на высокой громкости вредно для слуха. Покупайте наушникам с амбушюрами, а не внутриушные. Они качественнее передают звук, и окружающие звуки в них менее слышны - не придется повышать звук, чтобы музыка играла "чище". Следовательно, потребуется меньшая громкость прослушивания. Купите ребенку качественные наушники. Хорошая техника с четким звучанием позволяет слушать музыку на более низкой громкости, что уменьшает влияние на слух. Старайтесь ограничить время, которое дети проводят, слушая музыку через наушники: это прекрасная возможность найти занятия, которые станут вашим общим с ребенком увлечением. Поддерживайте регулярный медицинский мониторинг слуха ребенка – это поможет своевременно выявлять любые изменения и проблемы.

Соблюдение этих рекомендаций поможет защитить слух детей от вредного воздействия громкой музыки в наушниках.