Операцию провели специалисты львовской больницы Святого Николая. В Первом медицинском объединении Львова рассказали историю болезни девочки.

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Врожденный порок мешал жить

8-летняя Таиса из Ровенской области всю свою жизнь страдала от запоров и тошноты. Девочка не могла самостоятельно ходить в туалет, строгая диета не помогала, а физическая активность вызывала боль и тошноту.

Проблемы с кишечником начались, когда девочке было всего 2 года. С тех пор ее беспокоила кишечная непроходимость, которую приходилось лечить трижды в год в медучреждении.

И наконец ребенок получил шанс на нормальную жизнь.

"Мама Таисы нашла в интернете женщину, ребенок которой также страдал от подобных симптомов. Однако в Больнице Святого Николая болезнь вылечили",– рассказали в пресс-службе медучреждения.



Тая получила шанс на выздоровление во Львове / Фото Первого медицинского объединения Львова

Диагноз – болезнь Гиршпрунга

После обследования маленькой Таи медики опровергли ложные диагнозы и установили болезнь Гиршпрунга.

Болезнь Гиршпрунга – что известно Врожденный порок возникает из-за отсутствия нервных клеток в области толстой кишки и влияет на процесс нормального опорожнения.

Анализ образца ткани показал, что примерно 15% толстой кишки не хватало нервных узлов и волокон.

Поскольку заболевание врожденное, то бороться нам приходится с природой. А это непросто. Впрочем, мы имеем успешный опыт помощи пациентам с этим редким недугом,

- рассказала Галина Курило, кандидат медицинских наук и хирург Больницы Святого Николая.

Операция прошла успешно

Оперативное вмешательство провели миниинвазивно: через четыре прокола в животе по 5 миллиметров. Медики удалили пораженный участок кишечника, а здоровые части соединили между собой.

Уже на второй день после операции девочка смогла самостоятельно сходить в туалет. Сейчас девочка полностью здорова и наконец сможет осуществить свою мечту – съесть пиццу.