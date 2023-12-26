Лікар Іосуб розповів про головні ознаки серйозного отруєння алкоголем і описав стан, який потребує термінової медичної допомоги.
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За словами експерта, багато людей навіть не підозрюють про серйозність захворювання і про те, що алкогольне отруєння насправді може проявлятися низкою симптомів, тяжкість яких зазвичай прогресує.
Симптоми важкого отруєння
Плутанина і дезорієнтація в просторі. Це одна із перших ознак, яка має насторожити. Плутаність свідомості, невиразна мова і порушення координації можуть вказувати, що алкоголю уже надто багато і організм не справляється.
Блювання. Зазвичай після сплутаності свідомості може виникнути нудота і блювання.
Гіпотермія або гіпервентиляція. Інтоксикація алкоголем може спричинити падіння температури тіла (гіпотермія), а дихання може стати прискореним і поверхневим (гіпервентиляція).
Втрата свідомості. В міру підвищення рівня алкоголю людина може втратити свідомість.
Судоми. У важких випадках через вплив алкоголю на мозок можуть виникнути судоми.
Повільне або нерегулярне дихання. У випадку алкогольного отруєння дихання може стати повільним, нерегулярним або навіть зупинитися, що призведе до небезпечних для життя станів.