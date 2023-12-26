Лікар Іосуб розповів про головні ознаки серйозного отруєння алкоголем і описав стан, який потребує термінової медичної допомоги.

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За словами експерта, багато людей навіть не підозрюють про серйозність захворювання і про те, що алкогольне отруєння насправді може проявлятися низкою симптомів, тяжкість яких зазвичай прогресує.

Симптоми важкого отруєння

Плутанина і дезорієнтація в просторі. Це одна із перших ознак, яка має насторожити. Плутаність свідомості, невиразна мова і порушення координації можуть вказувати, що алкоголю уже надто багато і організм не справляється.

Блювання. Зазвичай після сплутаності свідомості може виникнути нудота і блювання.

Гіпотермія або гіпервентиляція. Інтоксикація алкоголем може спричинити падіння температури тіла (гіпотермія), а дихання може стати прискореним і поверхневим (гіпервентиляція).

Втрата свідомості. В міру підвищення рівня алкоголю людина може втратити свідомість.

Судоми. У важких випадках через вплив алкоголю на мозок можуть виникнути судоми.

Повільне або нерегулярне дихання. У випадку алкогольного отруєння дихання може стати повільним, нерегулярним або навіть зупинитися, що призведе до небезпечних для життя станів.

Важливо! Серйозні симптоми, серед яких втрата свідомості, відсутність реакції, судоми або утруднене дихання, можуть виникнути раптово. У таких випадках потрібна термінова медична допомога, викликайте швидко, аби виключити летальність.