Врач Иосуб рассказал о главных признаках серьезного отравления алкоголем и описал состояние, нуждающееся в срочной медицинской помощи.

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По словам эксперта, многие даже не подозревают о серьезности заболевания и о том, что алкогольное отравление на самом деле может проявляться рядом симптомов, тяжесть которых обычно прогрессирует.

Симптомы тяжелого отравления

Путаница и дезориентация в пространстве. Это один из первых признаков, который должен насторожить. Путаемость сознания, невнятная речь и нарушение координации могут указывать, что алкоголя уже слишком много и организм не справляется.

Рвота. Обычно после спутанности сознания может возникнуть тошнота и рвота.

Гипотермия или гипервентиляция. Интоксикация алкоголем может привести к падению температуры тела (гипотермия), а дыхание может стать ускоренным и поверхностным (гипервентиляция).

Утрата сознания. По мере повышения уровня алкоголя человек может упасть в обморок.

Судороги. В тяжелых случаях из-за воздействия алкоголя на мозг могут возникнуть судороги.

Медленное или нерегулярное дыхание. В случае алкогольного отравления дыхание может стать медленным, нерегулярным или даже остановиться, что приведет к опасным для жизни состояниям.

Важно ! Серьезные симптомы, среди которых потеря сознания, отсутствие реакции, судороги или затрудненное дыхание могут возникнуть внезапно. В таких случаях необходима срочная медицинская помощь, вызывайте быстро, чтобы исключить летальность.