Як діє сонцезахисна пудра

Сонцезахисна пудра виглядає так, як і звучить. Пудра з SPF це тип сонцезахисного засобу у вигляді порошку. Вона містить мінерали, які фізично блокують ультрафіолет, наприклад, оксид цинку або діоксид титану. На відміну від хімічних сонцезахисних засобів, які поглинають ультрафіолетові промені, пудра із SPF відбиває промені від шкіри.

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Більшість марок випускають пудру, яка призначена для обличчя, проте за бажанням пудру можна використовувати на будь-якій ділянці тіла.

Плюси сонцезахисної пудри

Як уже можна було здогадатися, одна з переваг пудри з SPF – зручність. Її легко наносити та повторно використовувати протягом дня поверх макіяжу. До того ж вона не залишає відчуття жирності чи липкості, а навпаки – матує шкіру, позбавляє жирного блиску. Ще один бонус: у порівнянні з традиційними сонцезахисними засобами пудра рідше викликає подразнення шкіри.

Недоліки сонцезахисної пудри

Хоча пудра добре підходить для людей з чутливою шкірою, у її складі можуть опинитися віддушки та консерванти, які можуть спричинити негативну реакцію у людей з контактним дерматитом, розацеа чи екземою. Тож за наявності особливостей шкіри краще підбирати пудру разом із дерматологом.

Важливо: вдихання порошку SPF може негативно впливати на здоров'ї легень. Хоча ризик мінімальний, експерти рекомендують наносити пудру SPF обережно, щоб її випадково не вдихнути. Для цього можна спробувати наносити SPF-пудру пензликом.

Чи може сонцезахисна пудра заміни крем

На жаль, ні. Хоча пудра з SPF може забезпечити якийсь захист від сонця, вона не така ефективна, як традиційні санскріни. Американська академія дерматології рекомендує використовувати крем із SPF 30 на кожен день та SPF 50 або вище, якщо ви плануєте затриматися на сонці. Незрозуміло, чи пудра з SPF може забезпечити такий рівень захисту, оскільки дослідження її ефективності обмежені.

Пудру з SPF можна нанести зверху на сонцезахисний крем, щоб він не дратував своїм блиском, але вона не має бути єдиним засобом захисту від сонця.