Алергія на секс у жінок

Тільки в США оцінюють, що близько 40 000 жінок, можливо, мають алергію на насіннєву рідину. При такій алергії незахищений секс може викликати у партнерки печіння, місцевий набряк та болючі відчуття під час або відразу після статевого акту, незалежно від того, чи це вагінальний секс, чи оральний.

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Цікаво, що у 40% жінок така реакція виникає при першому контакті із насіннєвою рідиною, і алергія розвивається після повторного контакту людини з алергеном. Тут винні перехресні реакції.

Простатичний специфічний антиген – основний алерген насіннєвої рідини – на 70% схожий із простатичним калікреїном, який міститься в сечі та епітелії собак. В результаті, погладивши собаку, можна отримати алергію на сперму.

Алергія на секс у чоловіків

Також існує "зворотна реакція", коли алергія на виділення з піхви розвивається у чоловіка. Ще в 80 роках XX століття описані випадки, коли свербіж і печіння виникали у жінок після сексу лише з певними партнерами. У цьому випадку алергенами були антитіла проти вагінальної мікрофлори або виділення піхви. Тобто алергія була у чоловіка, але жінки страждали від реакції.

Що робити

Способи боротьби включають презервативи чи утримання від сексу, а у випадку з поцілунками – теж утримання, але від продуктів, які можуть спровокувати алергію у партнера.