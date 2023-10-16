Аллергия на секс у женщин

Только в США оценивают, что около 40 000 женщин, возможно, имеют аллергию на семенную жидкость. При такой аллергии незащищенный секс может вызвать у партнерши жжение, местный отек и болезненные ощущения во время или сразу после полового акта, независимо от того, это вагинальный или оральный.

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Интересно, что у 40% женщин такая реакция возникает при первом контакте с семенной жидкостью, и аллергия развивается после повторного контакта человека с аллергеном. Здесь виноваты перекрестные реакции.

Простатический специфический антиген – основной аллерген семенной жидкости – на 70% схож с простатическим калликреином, который содержится в моче и эпителии собак. В результате погладив собаку, можно получить аллергию на сперму.

Аллергия на секс у мужчин

Также существует "обратная реакция", когда аллергия на выделение из влагалища развивается у мужчины. Еще в 80-х годах XX века описаны случаи, когда зуд и жжение возникали у женщин после секса только с определенными партнерами. В этом случае аллергенами были антитела против влагалищной микрофлоры или выделение влагалища. То есть аллергия была у мужчины, но женщины страдали от реакции.

Что делать

Способы борьбы включают презервативы или воздержание от секса, а в случае с поцелуями тоже содержание, но от продуктов, которые могут спровоцировать аллергию у партнера.