Дослідження впливу погоди на суглоби

В одному з досліджень вчені на чолі з Френсісом Вон Уайлдером проаналізували прийоми в лікарів пацієнтів з ревматоїдним артритом, остеоартрозом, хронічним болем у попереку. Вони зверталися до лікарів зі скаргами на біль у колінному суглобі, спині, шиї, руці, стопі. Метою вчених було дізнатися, чи впливає погода на біль та ломоту в тілі.

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Вчені систематично аналізували дати консультацій та порівнювали їх із метеорологічними даними. З 11 мільйонів відвідувань лікаря, лише 2 мільйони співпали з погіршенням погоди. Отже, висновок полягає в тому, що не існує жодного зв'язку між станом здоров'я та факторами погоди.

Звісно, існують погодні умови, які можуть впливати на самопочуття людини. Наприклад, холодне повітря може спровокувати напад астми, а зміна атмосферного тиску може викликати коливання артеріального тиску. Проте ці зміни зазвичай настільки незначні, що більшість людей їх не помічає.

Для того, щоб кліматичні фактори справді вплинули на суглоби, потрібен дуже сильний та раптовий стрибок в атмосферному тиску. У повсякденному житті такі різки неможливі, тому природний фактор, який би впливав на суглоби, поки не відомий науці.

Чому люди вірять в метеозалежність

Є дві можливі ідеї, які пояснюють чому деякі люди переконані, що їхні суглоби болять під час зміни погоди.

Когнітивне спотворення. Сприйняття реальності нашим мозком може бути досить ненадійним. Ми часто запам'ятовуємо ті ситуації, коли справді відчуваємо біль у суглобах під час зміни погоди, і забуваємо про інші моменти, коли цього не відбувається. Це явище відоме як апофенія – когнітивне спотворення, при якому мозок намагається знайти зв'язки там, де їх немає.

Самокопання. Інша можлива причина – це психологічний фактор. Деякі люди, коли наступає погана погода, відчувають себе пригніченими і настрій погіршується. У такому стані вони можуть ставити собі запитання про причини цього погіршення самопочуття, і шукати підтвердження того, що суглоби дійсно болять через погодні умови.