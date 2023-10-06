Исследование влияния погоды на суставы

В одном из исследований ученые во главе с Фрэнсисом Вон Уайлдером проанализировали приемы у врачей пациентов с ревматоидным артритом, остеоартрозом, хронической болью в пояснице. Они обращались к врачам с жалобами на боль в коленном суставе, спине, шее, руке, стопе. Целью ученых было узнать, влияет ли погода на боль и ломоту в теле.

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Ученые систематически анализировали даты консультаций и сравнивали их с метеорологическими данными. Из 11 миллионов посещений врача, только 2 миллиона совпали с ухудшением погоды. Следовательно, вывод заключается в том, что нет никакой связи между состоянием здоровья и факторами погоды.

Конечно, существуют погодные условия, которые могут влиять на самочувствие человека. К примеру, холодный воздух может спровоцировать приступ астмы, а изменение атмосферного давления может вызвать колебания артериального давления. Однако эти изменения обычно столь незначительны, что большинство людей их не замечает.

Чтобы климатические факторы действительно повлияли на суставы, нужен очень сильный и внезапный скачок в атмосферном давлении. В повседневной жизни такие резки невозможны, поэтому природный фактор, который влиял бы на суставы, пока не известен науке.

Почему люди верят в метеозависимость

Есть две возможные идеи, которые объясняют, почему некоторые люди убеждены, что их суставы болят во время изменения погоды.

Когнитивное искажение. Восприятие реальности нашим мозгом может оказаться достаточно ненадежным. Мы часто запоминаем те ситуации, когда действительно ощущаем боль в суставах во время смены погоды, и забываем другие моменты, когда этого не происходит. Это явление известно как апофения – когнитивное искажение, при котором мозг пытается найти связи там, где их нет.

Самокопание. Другая возможная причина – это психологический фактор. Некоторые люди, когда наступает плохая погода, чувствуют себя подавленными и настроение ухудшается. В таком состоянии они могут задавать себе вопрос о причинах этого ухудшения самочувствия и искать подтверждение того, что суставы действительно болят из-за погодных условий.