В одному дослідженні 49 дітей із труднощами з письмом порівняли з контрольною групою із 27 дітей без такої проблеми. Вчені виявили, що групи відрізнялися за здатністю розрізняти букви, координувати візуальне сприйняття з рухами рук і запам'ятовувати зорові образи.

Також на тему Чи справді молоді люди зараз лінивіші, ніж раніше

Перш ніж дитина зможе щось написати, вона має навчитися сприймати літери. А це означає запам'ятовувати, як вони виглядають, і не плутати їх між собою. Деякі вчені стверджують: щоразу, коли ми бачимо літеру в книзі, наш мозок автоматично відтворює та закріплює моторний спогад про те, як вона пишеться. Саме тому важливо проводити час за читанням.

Окрім читання, розвинути необхідні для письма когнітивні навички дитини можна граючи в ігри:

Зберіть пазли.

Пограйте у дитяче лото.

Знаходьте різницю між картинками.

Виберіть предмет з поля зору і назвіть літеру, з якої починається цей предмет. Завдання другого гравця – озирнутися довкола і вгадати предмет.

Коли поганий почерк – хвороба

Іноді батькам здається, що дитина просто лінується писати акуратно, хоча насправді проблеми з почерком можуть бути пов'язані з неврологічним станом. Дисграфія – це порушення письма, яке не торкається інтелекту, але заважає дитині вчитися. Точно не відомо, що викликає дисграфію, але є дані про те, що вона може передаватись генетично.

Дітям з дисграфією може бути складно:

правильно тримати ручку чи олівець;

писати по прямій лінії: літери постійно з'їжджають вниз чи нагору;

запам'ятовувати, як пишуться літери;

запам'ятовувати, коли потрібно використовувати малі, а коли – великі літери;

дотримуватись правил граматики та пунктуації.

Можуть також зустрічатися:

пропуски слів у реченнях;

літери у неправильному порядку;

неправильний порядок слів у реченні;

неправильне вживання дієслів та займенників.

Визначення дисграфії може бути завданням із зірочкою — при цьому необхідно пройти обстеження психолога-логопеда, іноді невролога. Спосіб терапії залежатиме від того, який саме аспект письма порушений.

Чи потрібно намагатися покращити почерк

Здавалося б, найбільша неприємність проблем із почерком – зауваження червоною ручкою у зошиті. Але дослідження показують, що порушення почерку пов'язані зі зниженням самооцінки та проблемами у навчанні. Нерозбірливий почерк може перешкоджати розвитку складніших умінь, що з письмом, починаючи від правопису, закінчуючи навичкою писати твори.

У сім років почерк може бути не таким акуратним, як у дорослих, і це нормально. Як і будь-яка навичка, письмо від руки вимагає часу та зусиль. Але якщо з часом почерк не стає розбірливішим, написання залишається повільним і є ознаки дисграфії, можливо варто звернутися за думкою до психолога-логопеда.