Теорія поколінь

Термін "теорія поколінь" був уперше висвітлений у 1991 році, коли в США була опублікована книга автора та історика Вільяма Штрауса та письменника Ніла Хау "Покоління". Ця робота ввела концепцію, яка передбачає наявність певних загальних характеристик у людей, народжених в один період. Попри критику, обговорення цих відмінностей продовжується як в академічному середовищі, так і в повсякденному житті.

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Серед найпоширеніших тверджень про відмінності між поколіннями – зумери (тобто ті, хто народився після 1997 року), не відрізняються бунтарством. Вважається, що вони рідко вживають алкоголь, не часто вступають у сексуальні стосунки та не поспішають отримувати права водія до досягнення повноліття, на відміну від представників попередніх поколінь у їхньому віці.

Попри те, що в деяких випадках використовуються об'єктивні показники, такі як рівень гормонів у крові або розміри статевих органів, в інших випадках складно визначити точні критерії. Діє й низка побутових стереотипів, заснованих на теорії поколінь, наприклад, припущення, що міленіали відмовляються від роботи на користь комфортного життя.

Нове дослідження поколінь

Мартін Шредер, автор статті, проаналізував дані 584 217 людей зі 113 країн, які брали участь у Комплексному дослідженні цінностей з 1981 по 2022 рік. Він виявив, що "вікові ефекти" та "періодичні ефекти" мають більший вплив на ставлення до роботи, ніж "ефекти поколінь".

Як зазначив учений, люди схильні вірити у зв'язок покоління зі ставленням до життя та роботи з кількох причин. Насамперед оскільки молоді люди завжди були менш схильні до роботи та культу продуктивності, віковий та тимчасовий чинники легко переплутати з поколінським.

Покоління не впливають на працьовитість

Важливим висновком вченого є той факт, що молоді люди менш зацікавлені у роботі, ніж їхні старші колеги. Мотивація до роботи змінюється протягом життя, і це відбувається у всіх поколінь однаково. Однак зміни мислення можуть відбутися у всіх людей протягом десятиліть. Це і вплив часу.

Друга причина полягає в тому, що теорія поколінь пропонує надмірно спрощений погляд на світ, зручну та зрозумілу схему. Подібні класифікації популярні, оскільки дозволяють людям бачити себе та свою соціальну групу у кращому світлі. Третя причина – комерційна вигода. Дослідження з "поколінськими" висновками, а також адаптовані для різних поколінь товари популярні та приносять великі гроші власникам бізнесів.

Проте важливо пам'ятати, що концепція поколінь може вводити в оману і призвести до необґрунтованих узагальненням. Такі концепції можуть бути небезпечними, особливо якщо вони використовуються для дискримінації людей за новими критеріями, наприклад, за роком народження.