У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям.

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Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися,
– повідомили у відомстві.

Що має бути в домашній аптечці під час війни

  • еластичні бинти;
  • безпечні шпильки;
  • стерильні рукавички;
  • пінцет;
  • ножиці;
  • неспиртові серветки;
  • термометр;
  • пластири, зокрема для очей;
  • стерильні бинти;
  • трикутні (косинкові) пов’язки;
  • антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);
  • знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);
  • розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти;
  • крем від алергії з діючою речовиною діфенгідрамін або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;
  • стерильний фізросчин для промивання ран;
  • краплі для промивання очей;
  • якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).

"Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія – не для домашньої аптечки", – наголосили у МОЗ.

Якщо хтось в сім'ї має хронічні захворювання також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків.