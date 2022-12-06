Чому важливий пошук нових ліків проти коронавірусу

Дослідження показало, що препарат, який використовується для лікування певного типу захворювання печінки, може заблокувати проникнення SARS-CoV-2 в наші клітини. Оскільки цей препарат націлений на клітини-господарі, а не на вірус, він має захистити від нових варіантів вірусу, а також інших коронавірусів, які можуть з’явитися.

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Вакцини захищають нас, зміцнюючи нашу імунну систему, щоб вона могла розпізнати вірус і позбутися, або принаймні послабити його. Але вакцини не допомагають всім, наприклад для пацієнтів зі слабкою імунною системою, і не всі мають до них доступ. Крім того, вірус може мутувати в нові вакциностійкі варіанти,

– розповів автор дослідження доктор Фотіос Сампазіотіс.

Підтвердження ефективності UDCA урсодезоксихолевої кислоти

Він раніше працював з органоїдами для вивчення захворювань жовчних проток. Органоїди – це скупчення клітин, які можуть рости та розмножуватися в культурі, набуваючи тривимірної структури, яка виконує ті самі функції, що й частина досліджуваного органу.

Використовуючи їх, дослідники досить випадково виявили, що молекула, відома як FXR, яка присутня у великих кількостях у цих органоїдах жовчних проток, безпосередньо регулює рецептори ACE2 (вони є ключем для коронавірусу), ефективно відкриваючи та закриваючи їх. Далі вони показали, що урсодезоксихолева кислота (UDCA), незапатентований препарат, який використовується для лікування захворювання печінки, знижує FXR і закриває двері ACE2.

Далі науковці довели, що препарат запобігає зараженню хом’яків, які зазнали впливу вірусу. Потім вчені перевірили, чи підтвердяться їхні висновки на легенях людини. Науковці взяли донорські легені та в одну частину органу ввели препарат, а в іншу ні, та піддали їх впливу SARS-CoV-2. Виявилося, що легеня, яка отримала препарат, не заразилася, а інша – так.

Після цього науковці переглянули дані про COVID-19 у двох групах пацієнтів. Вони виявили, що люди, які отримували UDCA, мали менше шансів захворіти на важку форму COVID-19 і бути госпіталізованими.

Тому науковців вважають, що препарат може бути доступним і ефективним способом захисту тих, для кого вакцина від COVID-19 неефективна або недоступна. Якщо це буде підтверджено в більших клінічних випробуваннях це призведе до революції у боротьбі з коронавірусом.