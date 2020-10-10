Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як саме залучатимуть приватні лабораторії до тестування на коронавірус. 9 жовтня уряд вирішив виділити гроші для безкоштовного тестування населення в приватних лабораторіях.

Безкоштовний ПЛР-тест у приватних лабораторіях

Люди з підозрою на коронавірус зможуть здати мазок у лікарні. Мобільні бригади самі передадуть забір у приватну лабораторію. Про це під час брифінгу повідомив Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Приватні лабораторії проводитимуть тестування на власному обладнанні.

Це не означає, що зараз приватна лабораторія почне робити для людей з вулиць ці тести. Ми це просто не будемо в змозі проконтролювати, тому що приватним лабораторіям будемо сплачувати кошти,

– підкреслив міністр.

Додамо, що вартість ПЛР-тесту в приватній лабораторії стартує від 1500 гривень.

Зверніть увагу! Станом на 10 жовтня в Україні 256 266 людей заразилися коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померли 4 887 хворих, а 112 570 заражених вже одужали. За добу 9 жовтня коронавірус підтвердили у 5 728 людей.



Як підготуватися до ПЛР-тесту / Інфографіка 24 каналу

