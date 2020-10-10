Як можна безкоштовно здати ПЛР-тест у приватній лабораторії: пояснення МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як саме залучатимуть приватні лабораторії до тестування на коронавірус. 9 жовтня уряд вирішив виділити гроші для безкоштовного тестування населення в приватних лабораторіях.
Безкоштовний ПЛР-тест у приватних лабораторіях
Люди з підозрою на коронавірус зможуть здати мазок у лікарні. Мобільні бригади самі передадуть забір у приватну лабораторію. Про це під час брифінгу повідомив Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
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Приватні лабораторії проводитимуть тестування на власному обладнанні.
Це не означає, що зараз приватна лабораторія почне робити для людей з вулиць ці тести. Ми це просто не будемо в змозі проконтролювати, тому що приватним лабораторіям будемо сплачувати кошти,
– підкреслив міністр.
Додамо, що вартість ПЛР-тесту в приватній лабораторії стартує від 1500 гривень.