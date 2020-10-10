Правительство 9 октября решило выделить деньги для бесплатного тестирования населения в частных лабораториях. Однако все желающие сдать такой тест не смогут.

Бесплатный ПЦР-тест в частных лабораториях

Люди с подозрением на коронавирус смогут сдать мазок в больнице. Мобильные бригады сами передадут забор в частную лабораторию. Об этом во время брифинга сообщил Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Частные лаборатории будут проводить тестирование на собственном оборудовании. Однако это не значит, что частная лаборатория начнет делать тесты людям с улицы.

Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры насчет возможности частных лабораторий по проведению тестирований,

– подчеркнул министр.

Добавим, что стоимость ПЦР-теста в частной лаборатории стартует от 1500 гривен.

Обратите внимание! По состоянию на 10 октября в Украине 256 266 человек заразились коронавирусом. От осложнений COVID-19 умерли 4887 больных, а 112 570 зараженных уже выздоровели. За сутки 9 октября коронавирус подтвердили у 5728 человек.



Как подготовиться к ПЦР-тесту / Инфографика 24 канала

