Как можно бесплатно сдать ПЦР-тест в частной лаборатории: объяснения Минздрава
Правительство 9 октября решило выделить деньги для бесплатного тестирования населения в частных лабораториях. Однако все желающие сдать такой тест не смогут.
Бесплатный ПЦР-тест в частных лабораториях
Люди с подозрением на коронавирус смогут сдать мазок в больнице. Мобильные бригады сами передадут забор в частную лабораторию. Об этом во время брифинга сообщил Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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Частные лаборатории будут проводить тестирование на собственном оборудовании. Однако это не значит, что частная лаборатория начнет делать тесты людям с улицы.
Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры насчет возможности частных лабораторий по проведению тестирований,
– подчеркнул министр.
Добавим, что стоимость ПЦР-теста в частной лаборатории стартует от 1500 гривен.