Розповідаємо, чому так відбувається і чи дійсно морозиво може стати причиною виникнення діабету. Спойлер – виною не цукор.

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У відео блогер залишає ріжок морозива, як він стверджує, на 24 години. При цьому морозиво хоч і потануло, втратило свій вигляд, але не розтеклось.

Чому морозиво не тане

Частково це відбувається через мальтодекстрин – емульгатор, який уповільнює процес танення морозива. Розповідаємо, що це за речовини і як вони дійсно пов'язані із ризиком розвитку діабету.

Узагалі емульгатори використовують в багатьох продуктах. Зокрема, їх можна зустріти у майонезі, маслі і багато з них не становлять небезпеки. Ба більше, емульгатори зустрічаються навіть у природі, як от пектини у фруктах.

Чим дже таки небезпечні емульгатори

Дослідження опубліковане в The Lancet, виявило зв'язок між вживанням харчових емульгаторів і ризиком розвитку діабету 2 типу. Учені відстежували харчові звички і зв'язок емульгаторів на здоров'я більш ніж 104 000 людей. Ці спостереження були досить тривалими – з травня 2009 року по квітень 2023 року.

За цей час у 1056 учасників діагностували діабет 2 типу і в усіх них був вищий рівень впливу впливу емульгаторів.

Перелік емульгаторів, які пов'язують з ризиком діабету 2 типу: