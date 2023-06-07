Чим загрожує мор риби на Дніпропетровщині: у МОЗ нагадали про небезпечну інфекцію

Через підрив росіянами Каховської ГЕС на Дніпропетровщині почався масовий мор риби. У МОЗ нагадали, що мертву рибу або ту, яка вмирає, не можна споживати.

Так, у мережі оприлюднили жахливі кадри мору риби з села Мар'янське Дніпропетровської області. Фахівці нагадали, які ризики для здоров'я несе споживання цієї риби.

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Споживання цієї риби небезпечне

Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, зокрема, сушити, в'ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини,

– йдеться в повідомленні МОЗ.

Одну з найбільших загроз може становити ботулізм – гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.

Симптоми ботулізму

виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль,

початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пеленою" перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення,

блювання, запор і здуття живота,

параліч дихальних м'язів,

підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму. Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів.

У МОЗ радять уникати купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.

У відомстві додали, що медична система України готова до можливих випадків ботулізму. Протиботулінічна сироватка є у достатній кількості.