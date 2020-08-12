У Монголії від бубонної чуми померла вже друга людина
У Монголії від бубонної чуми помер 42-річний чоловік, це другий летальний випадок в країні з початку спалаху. Чоловік їв м'ясо бабаків, яких купив на місцевому ринку.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Монголії, передає Xinhua.
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Чоловік вже друга жертва чуми
Житель аймака (провінції) Ховд на заході країни помер в ніч на вівторок, 11 серпня.
Попередньо відомо, що чоловік купив на місцевому ринку дві тушки бабаків, які є переносниками чумної інфекції.
Попри те, що полювання на бабаків в Монголії заборонено, місцеві жителі вважають м'ясо гризунів делікатесом і ігнорують заборону.
Що відомо про спалах бубонної чуми
З початку 2020 року в Монголії зареєстрували 12 підозр на бубонну чуму, чотири з яких були підтверджені лабораторними дослідженнями.
В середині липня від чуми помер 15-річний підліток з аймака Говь-Алтай на заході Монголії.
Національний центр зоонозних захворювань Монголії повідомив, що 17 з 21 провінції знаходяться під загрозою зараження бубонною чумою.