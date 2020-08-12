В Монголии от бубонной чумы умер 42-летний мужчина, это второй летальный случай в стране с начала вспышки. Мужчина ел мясо сурков, которых купил на местном рынке.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Монголии, передает Xinhua.

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Что известно о второй жертве

Житель аймака (провинции) Ховд на западе страны умер в ночь на вторник, 11 августа. Предварительно известно, что мужчина купил на местном рынке две тушки сурков, которые являются переносчиками чумной инфекции.

Несмотря на то, что охота на сурков в Монголии запрещена, местные жители считают мясо грызунов деликатесом и игнорируют запрет.

Что известно о вспышке бубонной чумы

С начала 2020 года в Монголии зарегистрировали 12 подозрений на бубонную чуму, четыре из которых были подтверждены лабораторными исследованиями.

В середине июля от чумы умер 15-летний подросток из аймака Говь-Алтай на западе Монголии.

Национальный центр зоонозных заболеваний Монголии сообщил, что 17 из 21 провинции находятся под угрозой заражения бубонной чумой.

Бубонная чума – что это? Опасное инфекционное заболевание. Его возбудителем является чумная палочка – бактерия, которая, как правило, есть в организме грызунов и блох, которые на них обитают.