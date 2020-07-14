В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний парень, который съел мясо сурка. Подросток умер на третий день после инфицирования, людей с которыми он общался, изолировали, чтобы избежать распространения инфекции.

Как заразился подросток

Мальчик умер в западной монгольской провинции Гови-Алтай. Десятки людей, которые контактировали с ним, теперь находятся в изоляции из-за смертельной болезни. Об этом сообщило издание Mirror.

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У подростка появились симптомы заболевания, в частности повысилась температура тела, после того, как он съел мясо сурка вместе с двумя друзьями. Согласно сообщениям, он умер через три дня после употребления мяса грызунов.

Всех контактных людей установили чтобы остановить риск распространения болезни.

Бубонная чума – что это? Бубонная чума – это бактериальная болезнь, которая распространяется блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. Она убивает менее чем за 24 часа, если не принять меры.

Вспышка бубонной чумы в Монголии

Кроме этого, недавно было подтверждено два случая бубонной чумы в соседней провинции Ховд, 27-летний мужчина и его брат, 17 лет. В регионе ввели карантинные ограничения на неопределенный срок, а на Алтае и Туве закрыли границы со страной.

Министерство здравоохранения Монголии признало, что на основании нового исследования, алтайские горные регионы Китая и России, а также Монголия имеют высокие риски заражения через сурков.

Очень важно не охотиться на сурков и не есть мясо,

– сказал чиновник Дордже Наранджерел.