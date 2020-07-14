В Монголії від бубонної чуми помер 15-річний хлопець, який з'їв м'ясо бабака. Підліток помер на третій день після інфікування, людей з якими він спілкувався. ізолювали, аби уникнути поширення інфекції.

Як заразився підліток

Хлопчик помер у західній монгольської провінції Гові-Алтай. Десятки людей, які контактували з ним, тепер перебувають на ізоляції через смертельну хворобу. Про це повідомило видання Mirror.

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У підлітка з'явились симптоми захворювання, зокрема підвищилась температура тіла, після того, як він з'їв м'яса бабака разом з двома друзями. Згідно з повідомленнями, він помер через три дні після вживання м'яса гризунів.

Усіх контактних людей встановили щоб зупинити ризик поширення хвороби.

Бубонна чума – що це? Бубонна чума – це бактеріальна хвороба, яка поширюється блохами, що живуть на диких гризунах, таких як бабаки. Вона вбиває менш ніж за 24 години, якщо не вжити заходів.

Спалах бубонної чуми в Монголії

Крім цього, нещодавно було підтверджено два випадки бубонної чуми в сусідній провінції Ховд, 27-річний чоловік і його брат, 17 років. У регіоні ввели карантинні обмеження на невизначений термін, а на Алтаї та Туві зачинили кордони з країною.

Міністерство охорони здоров'я Монголії визнало, що на підставі нового дослідження, гірські алтайські регіони Китаю та Росії, а також Монголія мають високі ризики зараження через бабаків.

Дуже важливо не полювати на бабаків і не їсти м'ясо,

– сказав чиновник Дордже Наранджерел.