Людина потіє сильніше, якщо їй спекотно, під час фізичних та емоційних навантажень. У нормі руки пітніють за тих же умов – це не є патологією. Вжити будь-яких заходів потрібно, тільки якщо ви відчуваєте дискомфорт.

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Як побороти підвищену пітливість долонь

Стан надмірного потовиділення називають гіпергідрозом. Щоб впоратися з ним, необхідно звернутися до лікаря, з'ясувати причину та підібрати медикаментозне чи хірургічне лікування.

Вплив може бути місцевим (іонофорез, ботулінотерапія) або системним (прийом антидепресантів, антихолінергічних препаратів). Хірургічною тактикою буде симпатектомія – резекція симпатичного нервового стовбура.

Але можна і зменшити пітливість без допомоги лікарів:

Частіше мийте руки. Це просте і знайоме кожному правило гігієни допоможе буквально змити секрет потових залоз зі шкіри рук, знижуючи можливість розвитку ускладнень підвищеного потовиділення (мацерації, шкірних інфекцій), забезпечить краще емоційний комфорт.

Тримайте руки сухими. Витирайте шкіру рук насухо або використовуйте електрорушник після кожного контакту з водою або вологими поверхнями.

Носіть рукавички тільки в холодну пору року. Руки по можливості повинні мати прямий контакт із повітрям. Якщо ваша робота вимагає носіння рукавичок, намагайтеся частіше знімати їх хоча б на деякий час. При зміні рукавичок бажано мити і витирати насухо руки.

Зверніть увагу до рівня тривожності. Часто підвищене потовиділення на шкірі зустрічається при високому рівні тривоги. Простий скринінг для цього стану – Шкала тривоги Бека, з його результатами ви можете звернутися до психотерапевта, лікаря-психіатра чи невролога. Надмірна пітливість може спровокувати social anxiety – стан, у якому взаємодія з людьми значно підвищує рівень тривоги. У цьому випадку важливо звернутися за допомогою до психотерапевта.

Використовуйте антиперспірант. Простий та доступний спосіб. Вибрати відповідний засіб допоможе лікар-дерматолог.