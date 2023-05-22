Це нормальний процес: поки в матці прощаються з яйцеклітиною та ендометрієм, в одному з двох яєчників під впливом фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) ростуть нові яйцеклітини. Кожна яйцеклітина оточена тканинами, які її захищають, живлять та виробляють гормони. Ця оболонка називається фолікулом, а сама фаза росту – фолікулярною фазою.

Далі настає овуляторна фаза. Вона триває 16 – 32 години. У цей час виробляється лютеїнізуючий гормон (ЛГ). Його висока концентрація призводить до розриву фолікула та овуляції – виходу яйцеклітини в маткові труби (статеві органи, які з'єднують матку та яєчник). Потрапивши в маткові труби, яйцеклітина зависає в очікуванні запліднення. Якщо в трубах вже будуть сперматозоїди, що залетіли після незахищеного сексу, запліднення, швидше за все, відбудеться.

Жовте тіло та вагітність

Остання фаза циклу – лютеїнова, або фаза жовтого тіла. Залишившись без яйцеклітини, клітини фолікула на якийсь час перетворюються на жовте тіло – особливу залозу, яка виробляє гормони – прогестерон та естрадіол. Вони пригнічують виробництво ФСГ та ЛГ. А збільшення їхньої концентрації – це сигнал для матки, що час готуватися до прикріплення заплідненої яйцеклітини.

Ендометрій росте та потовщується. Якщо запліднення справді сталося, стінки труб виштовхують яйцеклітину в матку. Дорогою запліднена клітина вже починає ділитися і, потрапивши в матку, вростає в ендометрій, де розвиватиметься наступні дев'ять місяців.

При вагітності жовте тіло вироблятиме прогестерон до формування плаценти. А якщо запліднення не було, воно перестане виробляти гормони та руйнується. Через зниження естрадіолу та прогестерону ендометрій відокремлюється. Починається менструація, під час якої все підготовлене до вагітності знищується. У цей час інші гормони – ФСГ і ЛГ – знову готують нову яйцеклітину до росту.

Якщо менструальний цикл повторюється місяць у місяць, отже, організм працює нормально. Зазвичай цикл триває 24 – 38 днів, але тривалість може змінюватися.