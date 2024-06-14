Рак шкіри залишається серйозною загрозою для здоров'я українців. І становить дедалі більшу небезпеку, якщо порівняти статистику захворюваності починаючи з 2022 року.

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Статистика захворюваності на рак шкіри

Станом на 12 червня 2024 року, в Єдиній системі електронної охорони здоров'я (ЕСОЗ) зареєстровано 21 885 пацієнтів зі злоякісною меланомою шкіри та 93 223 пацієнтів з іншими злоякісними новоутвореннями шкіри.

За даними Національної служби здоров'я України, цього року вперше меланому діагностували 3 139 особам, інші злоякісні новоутворення шкіри виявили у 13 241 пацієнта.

Порівніюючі ці дані з двома попередніми роками, кількість випадків раку шкіри в Україні збільшилась: у 2022 році було зареєстровано 2 403 випадки злоякісної меланоми, а у 2023 році – 2 648,

– відзначили фахівці.

Фактори ризику та симптоми меланоми

Меланома може розвинутися зі звичайної родимки, яка змінює форму, розмір або колір. Вона також може з'явитися на шкірі, де родимок не було.

Основні ознаки меланоми:

асиметрію родимки,

нерівні або розмиті межі,

різноманітні кольори та розмір більше 6 міліметри.

Стати фактором ризику меланоми можуть: надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання, штучна засмага, велика кількість родимок, світла шкіра, наявність меланоми в анамнезі, певні захворювання та вік понад 65 років.

Фахівці застерегли, що при будь-яких змінах на шкірі слід звертатися до лікаря, аби виключити імовірність меланоми.