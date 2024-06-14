Рак кожи остается серьезной угрозой для здоровья украинцев. И представляет все большую опасность, если сравнить статистику заболеваемости начиная с 2022 года.

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Статистика заболеваемости раком кожи

По состоянию на 12 июня 2024 года, в Единой системе электронного здравоохранения (ЭСЗ) зарегистрировано 21 885 пациентов со злокачественной меланомой кожи и 93 223 пациентов с другими злокачественными новообразованиями кожи.

По данным Национальной службы здоровья Украины, в этом году впервые меланому диагностировали 3 139 лицам, другие злокачественные новообразования кожи обнаружили у 13 241 пациента.

Сравнивая эти данные с двумя предыдущими годами, количество случаев рака кожи в Украине увеличилось: в 2022 году было зарегистрировано 2 403 случая злокачественной меланомы, а в 2023 году – 2 648,

– отметили специалисты.

Факторы риска и симптомы меланомы

Меланома может развиться из обычной родинки, которая меняет форму, размер или цвет. Она также может появиться на коже, где родинок не было.

Основные признаки меланомы:

асимметрию родинки,

неровные или размытые границы,

разнообразные цвета и размер более 6 миллиметров.

Стать фактором риска меланомы могут: чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения, искусственный загар, большое количество родинок, светлая кожа, наличие меланомы в анамнезе, определенные заболевания и возраст более 65 лет.

Специалисты предостерегли, что при любых изменениях на коже следует обращаться к врачу, чтобы исключить вероятность меланомы.