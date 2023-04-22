Як забарвлюється волосся

Колір волосся визначається насамперед кількістю та розподілом у них пігменту меланіну. Він синтезується та накопичується у клітинах – меланоцитах, які розташовані у волосяних фолікулах.

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Своєю чергою, меланоцити утворюються зі стовбурових клітин, які розміщуються в тому ж місці. У багатьох людей з віком, за певних генетичних "схильностей" або внаслідок стресу цей процес може дати збій. Виробництво меланіну зупиняється, у волоссі залишається безліч повітряних порожнин, і вони сивіють.

Нове дослідження сивини

Вчені з Університету Нью-Йорка показали, що стовбурові клітини перестають перетворюватися на меланоцити через порушення рухливості. Вчені досліджували поведінку стовбурових клітин – попередниць меланоцитів у мишей.

З'ясувалося, що в міру дозрівання ці клітини переміщуються в різні ділянки фолікула, де взаємодіють з різним набором сигнальних білків, які регулюють їхнє перетворення на меланоцити. Однак іноді стовбурові клітини затримуються у певній області фолікула, і тоді їхній нормальний розвиток зупиняється.

Ця область – балдж – служить основним місцем скупчення стовбурових клітин, а їхнє дозрівання в нормі йде глибше, біля самої основи фолікула. Вчені показали, що з віком у мишей кількість стовбурових клітин у балджі збільшується у кілька разів і вони не переходять у зрілі меланоцити.

Тепер науковці збираються відкрити спосіб "визволити" ці клітини із балджа, щоб відновити їхню здорову активність. Можливо, у майбутньому це дозволить знайти засіб, що назавжди позбавляє сивини.