Как окрашиваются волосы

Цвет волос определяется, прежде всего, количеством и распределением в них пигмента меланина. Он синтезируется и накапливается в клетках – меланоцитах, расположенных в волосяных фолликулах.

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В свою очередь, меланоциты образуются из стволовых клеток, которые размещаются в том же месте. У многих людей с возрастом, при определенных генетических "склонностях" или вследствие стресса этот процесс может дать сбой. Производство меланина останавливается, в волосах остается множество воздушных полостей, и они седеют.

Новое исследование седины

Ученые из Университета Нью-Йорка показали, что стволовые клетки перестают превращаться в меланоциты из-за нарушения подвижности. Ученые исследовали поведение стволовых клеток – предшественниц меланоцитов у мышей.

Выяснилось, что по мере созревания эти клетки перемещаются в разные участки фолликула, где взаимодействуют с разным набором сигнальных белков, регулирующих их превращение в меланоциты. Однако иногда стволовые клетки задерживаются в определенной области фолликула, и тогда их нормальное развитие останавливается.

Эта область – балдж – служит основным местом скопления стволовых клеток, а их созревание в норме идет глубже, у самого основания фолликула. Ученые показали, что с возрастом мышей количество стволовых клеток в балдже увеличивается в несколько раз и они не переходят в зрелые меланоциты.

Теперь ученые намерены открыть способ "освободить" эти клетки из балджа, чтобы восстановить их здоровую активность. Возможно, в будущем это позволит найти средство, навсегда лишающее седины.