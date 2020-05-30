Медична система готова до другої хвилі коронавірусу, – Шмигаль
Україна готова до другої хвилі епідемії COVID-19 – впевненні в уряді, тому у разі її виникнення медична система зможе впоратись з великою кількістю хворих.
Про готовність України до другої хвилі коронавірусу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера, пише 24 канал.
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Медична система готова до доволі значних обсягів захворілих, хоча дуже не хочеться такого сценарію,
– зазначив прем'єр.
За словами глави уряду, влада постійно покращує стан системи охорони здоров'я.
Прем'єр нагадав, що цього тижня Кабмін більш ніж на 100 збільшив кількість медзакладів першої черги, які у разі необхідності зможуть прийняти хворих. Крім того, уряд буде дотримуватися системи локальних карантинів.
Що таке локальні карантини
Введення карантину в тих місцях, де виникають спалахи, щоб локалізувати і не дати розповсюдження на всю країну.
Будуть блокуватись окремі регіони, села, можливо, міста, можливо, райони, цілі області, декілька областей. Будемо дивитися на параметри, на спалахи, кількість заражених,
– зазначив Шмигаль.
Станом на 30 травня в Україні офіційно 23 тисячі 204 хворих на COVID-19. За минулу добу інфікувалися ще 393 людини. Серед областей продовжує лідирувати Чернівецька область, в якій, до слова, брак ліжкомісць, а медики не справляються з такою кількістю хворих.