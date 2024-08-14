Це вдруге за останніх три роки, коли ВООЗ визнала епідемію віспи глобальною надзвичайною ситуацією. Раніше це сталося в липні 2022 року. Тоді спалах вразив майже 100 тисяч людей у 116 країнах і вбив близько 200 осіб.

Дивіться також Причиною може бути вода: міністр охорони здоров'я розповів про спалах гепатиту А у Вінниці

Новий спалах мавпячої віспи

Як пише The New York Times, цього разу загроза набагато "смертоносніша". З початку 2024 року лише у Демократичній Республіці Конго зареєстрували понад 14 тисяч випадків віспи та 524 смерті внаслідок цього. Зазначається, що у групу ризику входять жінки та діти до 15 років.

Виявлення і швидке поширення нового класу епідемії східній частині Конго, його виявлення в сусідніх країнах де раніше не повідомляли про епідемію, та її можливість поширення у майбутньому в Африці й за її межами, викликають занепокоєння,

– заявив голова організації Тедрос Аданом Гебреєсус.

За даними видання, спалах вже поширився в 13 країнах Африки, включно з кількома, де ніколи раніше не повідомлялося про випадки віспи. Напередодні Африканські центри з контролю та профілактики захворювань оголосили про "надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я континентальної безпеки".

Це вперше вищезгадане агентство зробило такий крок після того, як Африканський союз надав їй повноваження зробити це у 2023 році. Зіткнувшись із загрозою глобального поширення, Центри з контролю та профілактики захворювань закликали лікарів і громадськість бути обережними щодо вірусу.

Таке визначення ВООЗ має на меті спонукати до початку підготовки до появи вірусу та поділитися вакцинами, методами лікування та іншими ключовими ресурсами з біднішими країнами. "Нам потрібні узгоджені міжнародні дії, щоб зупинити цей нещодавній новий спалах", – зазначив епідеміолог з Єльського університету Грег Гонсалвес. Він працював у комітеті ВООЗ з боротьби з віспою у 2022 році.