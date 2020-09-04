У Ясногірській загальноосвітній школі, що у Рівненській області, отруїлися 68 дітей. Повідомлення про відсутність дітей на уроках надійшло від директора закладу 3 вересня.

3 вересня заняття у школі пропустили 68 дітей, через що директор закладу вирішив звернутися до правоохоронців, повідомляє пресслужба Національної поліції Рівненщини.

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Поліція встановила, що на уроки не з'явилися учні з різних класів, а 11 з них звернулися за медичною допомогою. Всі діти скаржилися на нудоту і блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили.

Правоохоронці вважають, що отруєння могли спричинити їжа в їдальні або вода, яка централізовано постачається до навчального закладу. Втім, слідчі дії досі тривають.

Працівники Держпродспоживслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. Тому точна причина масового отруєння стане відома після проведення лабораторних досліджень.

Слідчі Сарненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за першою частиною статті №325 Кримінального кодексу. А саме за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.