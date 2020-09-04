В Ясногорской общеобразовательной школе, в Ровненской области отравились 68 детей. Сообщение об отсутствии детей на уроках поступило от директора школы 3 сентября.

3 сентября занятия в школе пропустили 68 детей, из-за чего директор заведения решил обратиться в полицию, сообщает пресс-служба Национальной полиции Ровненской области.

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Полиция установила, что на уроки не появились ученики из разных классов, а 11 из них обратились за медицинской помощью. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детям отпустили.

Правоохранители считают, что отравление могли вызвать еда в столовой или вода, централизованно поставляющаяся в учебное заведение. Впрочем, следственные действия еще продолжаются.

Работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. Поэтому точная причина массового отравления станет известна после проведения лабораторных исследований.

Следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по первой части статьи №325 Уголовного кодекса. А именно – за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.