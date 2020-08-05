Від онкохворих пацієнтів краще не приховувати їхній діагноз. Звістка про хворобу може викликати стрес, але в довгостроковій перспективі ця інформація пов'язана з більшою тривалістю життя.

Говорити онкохворим пацієнтам про те, у них рак – предмет дискусії в медичній спільноті. Прихильники нерозголошення цього діагнозу вказують на те, що знання про нього викликає важкий стрес і дає велике емоційне навантаження.

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Вважалося, що це може бути пов'язано з погіршенням прогнозу, особливо при пухлинах з високою смертністю. У новому дослідженні китайські вчені показали, що приховування онкологічного діагнозу від пацієнтів погіршує прогноз. Їхня робота опублікована в журналі Psycho-Oncology.

Чому варто говорити онкохворим про діагноз

Дослідження включало 29825 пацієнтів з раком легенів. Середня тривалість виживання пацієнтів, які знали про свій діагноз, була 18,33 місяця. Ті, хто не знав про хворобу, жили близько 8,77 місяця. У цій науковій роботі вчені не дають пояснення, з чим пов'язана така різниця в тривалості життя.

Автори дослідження відзначили, що вплив знання про хворобу пацієнтів на їх виживання – суперечлива тема в багатьох країнах. Наприклад, в Китаї різні культурні та соціальні фактори часто приводять до того, що пацієнтам не говорять про рак.

Зазвичай лікарі спочатку повідомляють про діагноз родичам, і ті вирішують, чи буде корисно знати про це самому пацієнту. В Україні така ж ситуація, але це зовсім неетично стосовно хворого – кожна людина має право знати про стан свого здоров'я.