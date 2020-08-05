От онкобольных пациентов лучше не скрывать их диагноз. Известие о болезни может вызвать стресс, но в долгосрочной перспективе эта информация связана с большей продолжительностью жизни.

Говорить ли онкобольным пациентам о том, у них рак – предмет дискуссии в медицинском сообществе. Сторонники неразглашении этого диагноза указывают на то, что знания о нем вызывает тяжелый стресс и дает большую эмоциональную нагрузку.

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Считалось, что это может быть связано с ухудшением прогноза, особенно при опухолях с высокой смертностью. В новом исследовании китайские ученые показали, что сокрытие онкологического диагноза от пациентов ухудшает прогноз. Их работа опубликована в журнале Psycho-Oncology.

Почему стоит говорить онкобольным о диагнозе

Исследование включало 29 825 пациентов с раком легких. Средняя продолжительность жизни пациентов, которые знали о своем диагнозе, была 18,33 месяца. Те, кто не знал о болезни, жили около 8,77 месяца. В этой научной работе ученые не дают объяснения, с чем связана такая разница в продолжительности жизни.

Авторы исследования отметили, что влияние знания о болезни пациентов на их выживание – противоречивая тема во многих странах. Например, в Китае различные культурные и социальные факторы часто приводят к тому, что пациентам не говорят о раке.

Обычно врачи сначала сообщают о диагнозе родственникам, и те решают, будет ли полезно знать об этом самому пациенту. В Украине такая же ситуация, но это совсем неэтично по отношению к больному – каждый человек имеет право знать о состоянии своего здоровья.