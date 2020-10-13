Міністерство охорони здоров'я терміново шукає можливості, аби перепрофілювати медичні заклади для боротьби із коронавірусом. Потенційно резервом для лікування хворих на COVID-19 можуть бути лікарні силових відомств.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив 12 жовтня в ефірі "Громадського радіо".

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За його словами, уряд "першочергово шукає можливості, як і де перепрофілювати заклади". Ситуація викликана тим, що невдовзі Україна може стикнутися з нестачею ліжок для хворих на COVID-19, а також і з нестачею медперсоналу.

Ляшко назвав потенційний "резерв ліжок, які ми можемо розгортати":

Інститути Академії медичних наук.

Лікарні Укрзалізниці та Державного управління справами.

Госпіталі МВС, СБУ, Держприкордонслужби.

Обговорювали урядовці також і місця, "де можливо розгортати додатково шпиталі поза межами закладів охорони здоров’я". Мовиться про Київ, Одеську та Донецьку області.

Однак важливо й інше: розгорнути госпіталь – не проблема, але туди повинні приїхати кваліфіковані кадри. А питання з лікарями наразі дуже гостре.

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У цьому ж ефірі Ляшко зауважив і те, що уряд відмовляється від "одного з індикаторів" необхідності переведення того чи іншого регіону у зону червоного рівня небезпеки.

Раніше: у червону зону рахували регіон, якщо там у 5 разів був вищий показник захворюваності, аніж середній по країні.

у червону зону рахували регіон, якщо там у 5 разів був вищий показник захворюваності, аніж середній по країні. Тепер: буде конкретна цифра – 320 випадків на останні 14 днів на певну кількість населення.

На прикладі Києва: "Якщо Київ буде потрапляти в ці показники, буде комісія ТЕБ та НС, яка збирається кожного четверга, і спільно з КМДА вони будуть вибирати з переліку обмежень, які застосовуватимуть у Києві".

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